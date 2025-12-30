ETV Bharat / entertainment

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਵਿਖੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ

03 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਰਸੀ
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬਰਸੀ (Photo Credit: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 03 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਬਰਾੜ
ਰਾਜ ਬਰਾੜ (Photo Credit: Special Arrangement)

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਲਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਰਸਮੀ ਆਰੰਭ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਧ ਬਾਬਾ ਘਮੰਡ ਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਬਰਾੜ, ਬੇਟੀ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟੇ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

