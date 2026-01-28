ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਮਰਹੂਮ ਸਟਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਮਰਹੂਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 87 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲਏ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਰਹੂਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ।
ਓਧਰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲੋਂਗੀ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹੋਰ ਦੁਖਦ ਪਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਤਨ ਔਲਖ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਪੰਕਜ ਬੱਤਰਾ, ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
