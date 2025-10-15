ETV Bharat / entertainment

ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਮਗੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੀ ਮੌਤ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 3:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪੰਕਜ ਧੀਰ, ਜੋ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ:

ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਬੀ.ਆਰ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਰੀਅਲ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ (1997-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ), ਟਾਕਰੇ ਜੱਟਾ ਦੇ (1991-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ), ਕਪਤਾਨ (2016-ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Pankaj Dheer
Pankaj Dheer (Photo: Special Arrangement)

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਿਕਿਤਨ ਧੀਰ ਵੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅਕਾਲ' ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Pankaj Dheer
Pankaj Dheer (Photo: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਏ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਤਮੀ ਕਰ ਗਏ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਮੌਕੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ, ਤੇਜ ਸਪਰੂ, ਸ਼ਿਆਮ ਕੌਸ਼ਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਰਤਨ ਔਲਖ, ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਟੀਮ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ, ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

