ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਰਭੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 11:21 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਰਭੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਡਾਕਟਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਮਲਕੀਅਤ ਮੀਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਖਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਰਾਮ ਔਜਲਾ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਸਿਮਰਨ ਜਨੇਜਾ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਓਬਰਾਏ, ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜਪਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਜੇਠੀ, ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਤੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ, ਬਡਾਣਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਅਜ਼ੀਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ:
"ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਹਲਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।”
ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮੂਮਨ ਗਿਣਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਰੋਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: