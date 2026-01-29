ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਈ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਈ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ
ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
January 29, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 87 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਾਹ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਉਸੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੈਸੇ ਰੰਗ ਹਨ ਇਹ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਰਹੂਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਣ ਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
