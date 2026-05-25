ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਧੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੱਝੂ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ

late actor Dharmendra honored with padma Vibhushan
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਅਤੇ ਅਹਾਨਾ ਦਿਓਲ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ((IANS/ANI))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 25, 2026 at 9:19 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਅੱਜ, 25 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ - ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ - ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਲ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ।

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਜਦੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 2026 ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਤੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਹਾਨਾ ਦਿਓਲ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਂ-ਧੀ ਹੋੋਏ ਭਾਵੁਕ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਹਾਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ANI ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ *ਜੀ* ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ।"

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਹਾਂਤ

ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ 'ਹੀ-ਮੈਨ' ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

