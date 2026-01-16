ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'Karma Uploading' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'Karma Uploading' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'Karma Uploading', ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
'ਹੌਪ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਲਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਅਮਨ, ਕੋਤੀਸ਼ ਸਿਰਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਚੰਦਨ ਦਿਲਾਵਰ, ਸੁਖਜੀਤ, ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਖਾ ਵਿਰਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਖਿਡਾਰੀ', 'ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਗੁੰਡੇ', 'ਹਸਰਤ ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸੋਹਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗਾ।
