ETV Bharat / entertainment

"ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ" ਦੀ ਇਸ 22 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ

"ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Sanchita Ugale
Sanchita Ugale (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 1:48 PM IST

|

Updated : June 15, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: "ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਨਾਲਾਸੋਪਾਰਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਚੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਈ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀ।

ਅਚੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਬਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਚਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਛਿੰਦਰ ਉਗਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਚੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਰਿਪੋਰਟ (ADR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੋਅ "ਕੁਮਕੁਮ ਭਾਗਿਆ" ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਟੰਡਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ "ਵਾਗਲੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ" ਵਿੱਚ ਰੁਚਿਤਾ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੰਗਲ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ "ਦਿਲਵਾਲੀ ਦੁਲਹਾ ਲੇ ਜਾਏਗੀ" ਵਿੱਚ ਸੋਰਬ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਕੂਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਚਿਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮਾ "ਛਾਵਾ" ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Last Updated : June 15, 2026 at 2:13 PM IST

TAGGED:

KUMKUM BHAGYA FAME SANCHITA UGALE
ACTRESS PASSES AWAY BY SUICIDE
SANCHITA UGALE PASSES AWAY
ਸੰਚਿਤਾ ਉਗਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
WHO IS SANCHITA UGALE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.