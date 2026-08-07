ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
Kroll India Celebrity Brand Valuation 2025 ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 5:22 PM IST
Kroll India Celebrity Brand Valuation 2025: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Kroll India Celebrity Brand Valuation 2025 ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। Brand Valuation ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਕਿੰਗ ਖਾਨ' ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
Kroll India Celebrity Brand Valuation 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1,691 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 162.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 158.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 125.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ 115.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ (19ਵਾਂ), ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ (21ਵਾਂ), ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ (23ਵਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ (24ਵਾਂ) ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹਨ। ਵੱਧਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
Kroll India Celebrity Brand Valuation 2025
|ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ
|2025 ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੈਂਕ
|ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ (USD ਮਿਲੀਅਨ)
|ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ
|1
|177.9
|ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ
|2
|162.9
|ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
|3
|158.4
|ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
|4
|125.9
|ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ
|5
|115.3
|ਆਲੀਆ ਭੱਟ
|6
|93.9
|ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ
|7
|89.2
|ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ
|8
|88.9
|ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ
|9
|80.8
|ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ
|10
|80
|ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ
|10
|80
|ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ
|12
|75.2
|ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
|13
|73.6
|ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
|14
|62
|ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ
|15
|61.8
|ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ
|16
|59.8
|ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ
|17
|51.9
|ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ
|18
|50.2
|ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ
|19
|48.5
|ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ
|20
|44.6
|ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ
|21
|43.1
|ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ
|22
|36.5
|ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ
|23
|34.2
|ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ
|24
|31
|ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ
|25
|29.9
ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰਥਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ 60 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
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