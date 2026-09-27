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ਜਮੂਈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'DAUGHTERS DAY' ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ !

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਜਮੂਈ-ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

Kriti Sanon on Jamui-Delhi sexual assault case
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਮੂਈ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ((IANS))
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2026 at 4:29 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ (27 ਸਤੰਬਰ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੀਆਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੂਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

"ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ..."

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਲਾਈਡ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਸੋਚ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। "ਇਸ ਧੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।' ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

Kriti Sanon on Jamui-Delhi sexual assault case
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਮੂਈ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ((IANS))

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਕ੍ਰਿਤੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 'ਧੀ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਹਰ ਉਸ ਧੀ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ।' ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"

ਯੁਜ਼ਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਧੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ! ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਮੂਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

JAMUI AND DELHI SEXUAL ABUSE CASES
ਜਮੂਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ
BOLLYWOOD REACTION ON JAMUI CASE
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੇਨਨ
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