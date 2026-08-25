ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਬੋਲੀ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ...
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 4:37 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਬਲਾਊਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਅਣਉਚਿਤ' ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Creative freedom is great, but it shouldn't change the essence of a sacred tradition. 🛑🕉️— sushil kadam (@imsushilkadam) August 24, 2026
The new #RakshaBandhan ad featuring #KritiSanon misses the mark completely.
From an inappropriate festive outfit to trivialising the ritual by tying a rakhi to a pet dog, it disregards… pic.twitter.com/1i406na2Wp
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਮਿਮੀ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, "ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।"
ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਔਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਾਕਟੇਲ ਡਰੈੱਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਹਿੰਗਾ-ਚੋਲੀ, ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਕਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼ ਤੱਕ...ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਨੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਹਾਹਾ...ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਨ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੱਖੜੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ 'ਰਾਖੀ' ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਾਕਟੇਲ 2' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।
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