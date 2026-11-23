'ਕੋਈ...ਮਿਲ ਗਿਆ' ਦੇ 'ਬਿੱਟੂ ਸਰਦਾਰ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਲਾਵਾਂ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਕੋਈ... ਮਿਲ ਗਿਆ' ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਟੂ ਸਰਦਾਰ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 1:23 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਜ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ 2003 ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਕੋਈ... ਮਿਲ ਗਿਆ' ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਟੂ ਸਰਦਾਰ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਨੁਜ ਨੇ ਹਲਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਰਿਵਾਇਤੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਚਾਵਲਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਅਨੁਜ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਅਨੁਜ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕੋਈ...ਮਿਲ ਗਿਆ' (2003) ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਟੂ ਸਰਦਾਰ' ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਡਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਸੇ ਸਲਾਮ ਇੰਡੀਆ' (2007) ਅਤੇ 'ਟੋਟਲ ਸਿਆਪਾ' (2014) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਭਰਾ 'ਮਾਨਵ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਨੁਜ ਨੂੰ 'ਪਰਵਰਿਸ਼' ਸੀਜ਼ਨ 2 (2015-2016) ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ "ਜੋਗੀ" ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਲੜੀਵਾਰ 'ਆਦਤ ਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰ' (2017-2018) ਵਿੱਚ 'ਸੰਨੀ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਨੀ+ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਬਾਮਿਨੀ ਐਂਡ ਬੁਆਏਜ਼' ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਅਨੁਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਜ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੀਤ 'ਮੇਰੀ ਹੀਰੀਏ' ਵਿੱਚ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 'ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ' ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
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