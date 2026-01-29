ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੀ-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ...

ETV Bharat / entertainment

ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

Mona Singh
Mona Singh (Pic Credit: IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ "ਕੋਹਰਾ" ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, 'ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?' ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। 60 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਲੀਡ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਮੋਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ 'ਕੋਹਰਾ 2'?

ਮੋਨਾ ਨੇ 'ਕੋਹਰਾ ਸੀਜ਼ਨ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। 'ਕੋਹਰਾ 2' 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

