2 ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ, ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ।

Published : November 25, 2025 at 1:52 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 1:58 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬੀ-ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਦਸੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸਨ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ

1954 ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸਨ (ਸੰਨੀ, ਬੌਬੀ, ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤਾ)। ਸੰਨੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬੌਬੀ ਨੇ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਮਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਿਓਲ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ (ਅਜੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇਤਾ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਕਮਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਜੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਅਜੀਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੌਧਰੀ ਹਨ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦਿਓਲ ਹਨ। ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿਸ਼ਾ ਆਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੌਬੀ ਨੇ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਆਰਿਆਮਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਿਓਲ ਹਨ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਾਨਾ ਦਿਓਲ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰਤ ਤਖ਼ਤਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਈਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਅਹਾਨਾ ਵੈਭਵ ਵੋਹਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ), 6 ਬੱਚੇ (ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਧੀਆਂ), ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ (ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤਾਨਿਆ), ਚਾਰ ਪੋਤੇ (ਕਰਨ, ਰਾਜਵੀਰ, ਆਰਿਆਮਨ ਅਤੇ ਧਰਮ) ਹਨ।

