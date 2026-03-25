'ਪਠਾਨ', 'ਗਦਰ 2' ਅਤੇ 'ਐਨੀਮਲ' ਨੂੰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੋ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ?
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 12:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਵੇਗੀ। ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਛੇਵੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 145 ਕਰੋੜ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 83 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 1.17 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 1.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਨੀਲਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 65 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 56.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 575.67 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਠਾਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ (511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 575.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਗਦਰ 2' (525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ 'ਪਠਾਨ' (543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਐਨੀਮਲ' (556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਅਤੇ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ 'KGF 2', '2.0', 'ਗਦਰ 2', 'ਪਠਾਨ' ਅਤੇ 'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਪੀਕੇ, ਚਾਵਾ ਅਤੇ ਸਤ੍ਰੀ 2 ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਰੇ
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੁਰੰਧਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-