ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਲਨਾਇਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਨੇ ਡਰਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖਲਨਾਇਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੂਕ ਨੇ ਡਰਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 10 ਨਵੰਬਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਖਲਨਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇਖੋਗੇ।
ਆਵਾਰਾਪਨ
ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਆ ਸ਼ਰਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਆਵਾਰਾਪਨ' ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼
ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਘਰਸ਼' ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਲੱਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਂਡੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ
ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸਟਾਰਰ 'ਬਾਦਲ' 2000 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਰਾਜ਼
ਡੀਨੋ ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਸਟਾਰਰ 'ਰਾਜ਼' ਇੱਕ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਸਦੇ ਡਰਾਉਣੇਪਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਗਨੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ।
ਦੁਸ਼ਮਨ
ਫਿਲਮ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਗੋਕੁਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
