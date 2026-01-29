ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਤ, ਅੱਜ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਗੁੰਮਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

Singer Qazi Touqeer And Arijit Singh
Singer Qazi Touqeer And Arijit Singh (Pic Credit: Poster/ Getty)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 3:39 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਦੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੇਤੂ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੁੰਮਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਅਰਿਜੀਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਨ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2009 ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਫੈਂਟਮ" ਦੇ ਆਈਟਮ ਗੀਤ "ਅਫਗਾਨ ਜਲੇਬੀ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ?

ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਆਈਕਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

