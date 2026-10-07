ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 12:04 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜੋੜਾ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ...ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਕਿਆਰਾ ਆਪਣੀ 2021 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ" ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਜੋੜੇ ਨੇ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਬੂਟ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਟੌਕਸਿਕ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਅਨਤਾਰਾ, ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਵਸੰਤ ਵੀ ਹਨ।
ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ "Vvaan" ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। "Vvaan" ਅਰੁਣਾਭ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਭ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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