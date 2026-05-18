'ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਬਣੋ One Man Women', ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ?
ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 18, 2026 at 10:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਆਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ 'One Man Women' ਬਣੇ। ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਖਿਰ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ?
ਕਿਆਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ।" ਕਿਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ।'
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।
ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਆਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਫਿਲਮ "ਟੌਕਸਿਕ: ਏ ਫੈਰੀਟੇਲ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਨਅਪਸ" ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਗੀਤੂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਯਨਤਾਰਾ, ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
