ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ 38ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਬੇਬੀ ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ, ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ..."

ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ (ANI/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 17, 2026 at 2:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਦੇਖੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪੋਸਟ (Instagram)

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮਦਿਨ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮਦਿਨ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦੂਤ, ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ।

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।"

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ 99% ਸਮੇਂ (ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 98%) ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ (ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ), ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। (ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਏਆਈ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ, ਮੇਕਅਪ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੇ "ਕੀ ਜੇ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ (ਜਾਂ ਦੋ) ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।)"

ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਬੇਜ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਕੈਟਰੀਨਾ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੀਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਕੇਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ "ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਪਾ" ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਜਨਮਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"

ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਵਿੱਕੀ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਟਰੀਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ "ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

