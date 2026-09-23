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ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ‘ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ? ‘ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਲੇਬੀ’ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ "ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਲੇਬੀ" ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ
ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ (Pic Credit: IANS/Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 3:21 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ" ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਫੈਂਟਮ" (2015) ਦੇ ਗੀਤ "ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਲੇਬੀ" ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੱਕ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ "ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਲੇਬੀ" ਲਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ "ਅਫ਼ਗਾਨ ਜਲੇਬੀ" ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੋ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਕਸਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ।"

ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਿੱਖ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।'" ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।"

ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਟਰੀਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।"

ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। "ਅਫਗਾਨ ਜਲੇਬੀ" 2015 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਫੈਂਟਮ" ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਅਸਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

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