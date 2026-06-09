ਕਸ਼ਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਲਦ ਹਿੰਦੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਸ਼ਿਕਾ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 4:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਸ਼ਿਕਾ ਕਪੂਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਨ ਟਾਈਟਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਕਸਰ ਲੰਮਾਂ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪਲ ਸਕੂਨਦਾਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਿਹੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਅਤੇ ਲਗਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ।
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