Karwa Chauth 2026: ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਰੀਲ? ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਖ਼ਾਸ
ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 9:58 AM IST
Karwa Chauth 2026: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
1. ਮੰਗਲ ਰੰਗ (ਰਾਮਾਇਣ ਭਾਗ 1)
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਮੰਗਲ ਰੰਗ' ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2. ਧੜਕ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ (ਧੜਕ)
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੜਕ' ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਵਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਕਰਵਾ ਚੌਥ (ਵਿਨੇ ਰਾਂਝਾ)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਰੀਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਵਿਨੇ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਗੀਤ 'ਕਰਵਾ ਚੌਥ' ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿਨੇ ਰਾਂਝਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬਨੀ ਬੀਟਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
4. ਹੇ ਰੰਗਰੇਜ਼ (ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ)
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਭਾਗ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਹੇ ਰੰਗਰੇਜ਼' ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਅਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਸਈਆਂ (ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ)
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਦਾ ਗੀਤ 'ਸਈਆਂ' ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਰੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
6. ਕਰਵਾ ਚੌਥ (ਜੱਸ ਮਾਣਕ)
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਦਾ ਗੀਤ 'ਕਰਵਾ ਚੌਥ' ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸ ਗੀਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਘਰ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀ (ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ)
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਘਰ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀ' ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੀਤ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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