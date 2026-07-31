ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਸਾਮ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 12:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਹੈ। 'ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Gratitude to actor @TheAaryanKartik for his generous contribution of ₹1 Crore to the Chief Minister's Relief Fund.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 30, 2026
HCM Dr. @himantabiswa appreciated his commendable gesture and timely support toward state relief measures.
ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾਨ
ਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਨੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ' ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
Shri Ayushmann Khurrana has extended his support to Assam's flood relief efforts by contributing ₹11 lakh online to the Chief Minister's Relief Fund.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 30, 2026
HCM Dr. @himantabiswa has expressed his heartfelt gratitude for the generous contribution and his solidarity with the people of…
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ, ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ, ਪਾਪੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ASDMA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਾਈਦੇਵ, ਗੋਲਾਘਾਟ, ਜੋਰਹਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 212,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
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