ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੱਕਵੇਂ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 5, 2026 at 3:07 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਨਾਲ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਵਾਈਟ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਅਤੇ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਮੰਨਿਆ ਥੋੜੇ ਚੱਕਵੇਂ, ਥੋੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਥਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁੱਚੇ, ਜੱਗੇ, ਜਿਉਣੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹੀ 2% ਆਲੇ ਹਾਂ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਲੀਡ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਥਾਨਾ ਸਦਰ' ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੱਕਵੇਂ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਸਟਾਰ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

