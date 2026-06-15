40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬਿਖੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਲਵੇ
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 11:42 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਲਗਾਨ' ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੋਵਾਰੀਕਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਬੇਬੋ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲੈਮਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੂਟ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 40,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੂਟ ਕਲਾਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਬਨਾਰਸੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੂਟ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਹੀਲ ਪਹਿਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਟਿਨ ਸੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਹਿਨਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਲਈ 'ਬੇਬੋ' ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਪਤਲਾ ਬਨ ਚੁਣਿਆ।
ਉਸਨੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਡ ਰੰਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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