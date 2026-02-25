ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਟੈਟੂ, ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ

ETV Bharat / entertainment

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਟੂ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੈਟੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਤੇਜਰਾਣ' ਵਜੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 15" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ "ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫਸ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

