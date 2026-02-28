ETV Bharat / entertainment

ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ "ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ" ਦਾ ਇਹ ਟੂਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੂਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Pic Credit:IANS)
ETV Bharat Entertainment Team

February 28, 2026

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦਾ ਸਨਸਨੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ" ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੀਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਐਲਬਮ 'ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ-ਪੌਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਪ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ "ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ" ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਔਜਲਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਐਲਬਮ ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੀ-ਪੌਪ" ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਟਰੈਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਾਰਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਗਲੋਬਲ ਯੂਟਿਊਬ ਸੰਗੀਤ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਬੈਕਥਾਫੁਕਪ ਬਿਲਬੋਰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲਬਮ ਚਾਰਟ 'ਤੇ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਲਬਮ ਚਾਰਟ 'ਤੇ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ "ਰੇਂਜ" ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੀਪ ਜੰਡੂ ਅਤੇ ਐਲੀ ਮਾਂਗਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ "ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਉਸਨੇ "ਯਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ", "ਯੂਨਿਟੀ", "ਅਲਕੋਹਲ 2" ਅਤੇ "ਲਿਫਾਫੇ" ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ "ਡੋਂਟ ਵੌਰੀ" ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੀਤ "ਝਾਂਜਰ", "ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼" ਅਤੇ "ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ" ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਸੋ ਫਾਰ" ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।

