ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ
ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Pic Credit: IANS)
Published : March 2, 2026 at 9:52 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਡ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਕੋਲਡਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ-ਡੇ ਕੰਸਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ...ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀ-ਪੌਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ।”

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਪ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੀ-ਪੌਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਟੂਰ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜਕਣ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅੱਪ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਐਂਟਰੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਤੁਰੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਇਮਰਸਿਵ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

