'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੁਟਕਲੇ

'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੁਟਕਲੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 11:22 AM IST
India Got Latent: ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ 4 ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤਨਮਯ ਭੱਟ, ਗੁਰਲੀਨ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੁਆ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੌਰਵ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਮਦਾਨ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਨੇ 'ਅਵਤਾਰ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੈ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕੰਸਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਮੈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲ੍ਹਾਬਾਦੀਆ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
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