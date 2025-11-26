ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਉਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2025 at 4:35 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕਿਸ ਕਿਸਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ 2' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 'ਕਪਸ ਕੈਫੇ' 'ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ-ਅਦਾਕਾਰ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਲਈ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਕੈਚ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸਲਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
