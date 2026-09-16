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The Kapil Sharma Show: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ', ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਜਲਦ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The Kapil Sharma Show
The Kapil Sharma Show (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 3:32 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਥੀਮ 'ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਲਾਫਟਰ' ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਢੋਲ, ਨਗਾਰਾ, ਸਭ ਵਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕੀ ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ।'

ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਕੀਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 'ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਲਾਫਟਰ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ।"

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KAPIL SHARMA ON SEASON 5
ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ
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KAPIL SHARMA SHOW
THE KAPIL SHARMA SHOW

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