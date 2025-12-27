ETV Bharat / entertainment

ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂ 2' ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

kis kisko pyaar karoon 2
kis kisko pyaar karoon 2 (Photo: Film Poster)
Published : December 27, 2025 at 4:30 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂ 2' ਨੂੰ ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੀਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀਨਸ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੂਕਲਪ ਗੋਸਵਹਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਏ 'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੀਰਾ ਵਰੀਨਾ, ਤ੍ਰਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਓਧਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 05 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਬੰਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 12.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਤਨ ਜੈਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ।

