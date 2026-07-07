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'ਸਤਲੁਜ' 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਚਾਣ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ?

Who is KPS Gill in Satluj
Who is KPS Gill in Satluj (Pic Credit: IANS/ Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 3:28 PM IST

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Updated : July 7, 2026 at 3:58 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ? ਦਰਅਸਲ, ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਉਹ 1958 ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

diljit dosanjh film satluj
ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) (Pic Credit: Special Arrangement/Instagram)

ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗਵੇਜ, ਸੰਵਾਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿੱਚ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (Pic Credit: Screen Grab)

ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਰੌਕੀ ਔਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ', 'ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ', 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਿਕੀ', 'ਰਨਵੇ 34', 'ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ', 'ਫਿਰ ਆਈ ਹਸੀਨ ਦਿਲਰੁਬਾ', 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ', 'ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ', 'ਹੈਪੀ ਭਾਗ ਜਾਏਗੀ', 'ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ', 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ' ਵਰਗੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

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Last Updated : July 7, 2026 at 3:58 PM IST

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WHO IS KPS GILL IN SATLUJ
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