ETV Bharat / entertainment

ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਟਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Kantara Row
Kantara Row (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੰਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ, ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਇਵਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਮੁੰਡੀ ਦਾਇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ।" ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 196, 299 ਅਤੇ 302 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਐਫਐਫਆਈ) ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।"

'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਤੁਲੁਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਵਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਦੰਬਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਟੀ ਬਰਮੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਤਾਰਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣੀ ਵਸੰਤ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇਵਈਆ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

KANTARA ROW
KANTARA CONTROVERSY
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ
FIR FILED AGAINST RANVEER SINGH
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.