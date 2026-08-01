Kankaan De Ohle Collection: ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ', ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ
'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 4:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੇ ਇਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਵਧਵਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ' ਅਤੇ 'ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਤਾਨੀਆ, ਕਿਸ਼ਤੂ ਕੇ, ਸਾਰਥੀ ਕੇ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਇਕਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਭੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਤਾਨਿਆ ਮਹਾਜਨ, ਨੀਤੂ ਪੰਧੇਰ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਉਮਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਈਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਪਾਦਕ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਰੀਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਜੰਡੂ, ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨੀ ਮੈਸਨ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀਰਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਮੋਹ, ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਮਲ ਖਾਨ, ਰਨਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ-ਭਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਜ਼ 11 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ 02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 05 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ '40 ਦਿਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
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