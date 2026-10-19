ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ? ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼
ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 5:19 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਜੀ ਹਾਂ...'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, 'ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ।'
ਕਨਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਿਤਾ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਿਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾਦੀ ਬਣੇਗੀ।
ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਮਰਾਹ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਹ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।'
ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ? ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਗੁੱਡਨ ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ' ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ 12', 'ਚਾਂਦ ਜਲਨੇ ਲਗਾ' ਅਤੇ 'ਨਾਗਿਨ 7' ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ' ਅਤੇ 'ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਿਫ਼ ਖਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ', 'ਪੰਚਾਇਤ', 'ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ' ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ' ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਅਤੇ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ।
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