ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਖੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 1:24 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
Kanika telling story of her toxic boyfriend who used to beat her , Abuse her , and torture her mentally 😢 I'm glad she at the end she sent her at the spot where that boy deserved 🙌❤️ #BiggBoss20 #KanikaMann https://t.co/NPPxYJCkzR— ᴛᴇᴀᴍ〄𝙷𝚄𝙽𝚃𝙴𝚁 (@TeamHunter24_) October 30, 2026
ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ
ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਥੱਪੜ
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹਵਾਏ ਸਨ। ਥੱਪੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦਾ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਨਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਨਿਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ।
ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।
ਕਨਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਕਨਿਕਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਅਰਜੁਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਨਿਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਨਿਕਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਗੁੱਡਨ ਤੁਮਸੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ' ਅਤੇ 'ਚਾਂਦ ਜਲਨੇ ਲਗਾ' ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਿਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
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