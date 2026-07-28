'ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋ, ਗਟਰ ਹੋ', ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ ਕਿਹਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 4:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (ਸੀਜੇਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 'ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ' ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ' ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ ਕਿਹਾ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਸੂਰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। Gen-Z ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ Gen-Z ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
Gen-Z ਨੂੰ 'ਕਾਕਰੋਚ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨ, ਸੁੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ Gen-Z 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬਦਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਰੀਰਕ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੋ। ਗਟਰ।"
ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਿਆ।
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