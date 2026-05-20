ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ-ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਦਹੇਜ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ-ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਦਹੇਜ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 10:31 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ-ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦਹੇਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨਾਗਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਆਹਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਈ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ," ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੈਸ਼ਨ, ਡੇਟਿੰਗ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮੇਕਅੱਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਓ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ।"
