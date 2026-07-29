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ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੈਲਫੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, Gen-Z ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ "ਗਟਰ-ਚੈਪ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਵਹਾਰ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

KANGANA RANAUT
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 6:51 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ "ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ" ਵਿਰੋਧ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।"

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੰਗਨਾ "ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਵਹਾਰ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਾਈਰੂਟ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਾਈਰੂਟ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ NEET ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।" ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ Gen-Z ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਕਸ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।"

ਔਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ "ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ" ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ CJP ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ CJP ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

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