15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : August 1, 2026 at 1:02 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਏ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਰੁਚਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਚਿਕਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਰੁਚਿਕਾ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਰੁਚਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਧੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਨਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹਾਂ? ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ।"
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