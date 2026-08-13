‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ', ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ "ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 3:32 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ "ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ" 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਣੌਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ "ਇਕਸਾਰ ਰਵੱਈਏ" ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲਈ ਜੋ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ "ਲੂੰਬੜੀ" ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਨੂੰਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ।"
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