'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਲਵ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲੀ-'ਜਾਗ ਜਾ ਕੁੜੀਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਂ'
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 3:42 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਮਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਵ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਾਗ ਜਾ ਕੁੜੀਏ।'
ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ
ਲਵ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹੰਝੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
Love Gill needs a serious reality check and she needs it NOW. Sabke ke samne 'best friend' n ‘Behen’ wali baatein n peeth pichhe distance kaise banayein ka plan? Yeh loyal banne ke chakkar mein she is literally looking like a fool on national TV. Wake up girl #BiggBoss20— Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 11, 2026
ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Rone waale toh yahan bohot hain magar, Teri aankh ke harr ek aansu mein teri sacchai dikhti hai…. #BiggBoss20 #Qazi 🫶🏻— Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 11, 2026
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਵ ਗਿੱਲ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ, ਗੁੱਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ
ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਅਤੇ ਯੰਗ ਡੀਐਸਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਕਾਊਟਓਪੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਵੀ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 7' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੌਹਰ ਖਾਨ, ਤਨੀਸ਼ਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਟੰਡਨ, ਅਰਮਾਨ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
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