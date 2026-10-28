Bigg Boss 20: ਸਕਾਊਟ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਹਾ-ਮਾਲਿਸ਼ ਖਤਮ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਤਮ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 12:00 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ
ਦਰਅਸਲ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸਕਾਊਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Behen maana tha na? Massage khatam toh rishta bhi khatam? Nomination aate hi 'tu kaun aur main kaun' ho gaya! Convenient rishte ka convenient end. Ek daant kya padi, saari family wali feeling gayab ho gayi 😀 #Spineless #BiggBoss20— Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 27, 2026
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਊਟ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ 'ਵੀਕਐਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਕਾਸ਼ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।
Stop it love, stop chasing him, stop being a victim, have some self respect.. chaar baat sunaa n cut him off! Move on!!! #BiggBoss20— Kamya Punjabi Dang (@iamkamyapunjabi) October 26, 2026
ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਵੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸਕਾਊਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਹੁਣ ਸਕਾਊਟ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆ ਅਕਸਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਲਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
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