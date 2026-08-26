ਨਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 1:44 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟਾ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਰਵ ਕੰਗ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੋਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਸੇ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਮੰਨਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਟੰਡਨ, ਗੋਪੀ ਭੱਲਾ, ਪਰਨੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕੰਗ, ਸੰਦੀਪ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਗੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ' , 'ਵੈਲਕਮ ਜੀਜਾ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਪਾਪਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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