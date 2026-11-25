Bigg Boss 20: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਾਸ਼ਵੀ, ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ 'ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ' ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਸਕਾਊਟ ਓਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 12:28 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ 'ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੇਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 'ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ' ਲਈ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਸ਼ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਰੋਹਿਤ ਭਾਈ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਸ਼ਵੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 'ਤੇ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਊਟ ਨੂੰ ਲਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਸ਼ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕਾਊਟ ਅਤੇ ਲਵ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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