ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਫਿਲਮ 'ਕਾਬਿਲ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By IANS
Published : October 31, 2026 at 12:13 PM IST
ਮੁੰਬਈ: 'ਕਾਂਟੇ' ਅਤੇ 'ਕਾਬਿਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦਾ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਾਵਾਇਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਕੌਣ ਸਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ
ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਪੰਚੋਲੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਆਤਿਸ਼: ਫੀਲ ਦ ਫਾਇਰ" ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਰਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰ", "ਖੂਫ" ਅਤੇ "ਜੰਗ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਕਾਂਟੇ", "ਮੁਸਾਫਿਰ", "ਜ਼ਿੰਦਾ" ਅਤੇ "ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਐਟ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Shocked beyond words... Just can't believe that director #SanjayGupta is no more... Met him just a few days ago at the Mata Ki Chowki held at his residence... This is truly heartbreaking and difficult to process... My deepest condolences to his family... Om Shanti 🙏🙏🙏 https://t.co/w231Krj2mo— taran adarsh (@taran_adarsh) October 31, 2026
ਉਸਨੇ "ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਐਟ ਲੋਖੰਡਵਾਲਾ" ਅਤੇ "ਦਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ "ਦ ਮਿਰਾਂਡਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸਟਾਰਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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