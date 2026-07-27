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ਕੌਣ ਹੈ Indian Idol 16 ਦਾ ਜੇਤੂ? ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 16 ਦੀ ਜੇਤੂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਦੀ ਜੇਤੂ ਸੀ।

Jyotirmayee Nayak
Jyotirmayee Nayak (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 1:09 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 16ਵੇਂ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ 15 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ 16 ਦੀ ਜੇਤੂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 16 ਦੀ ਜੇਤੂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 15 ਦੀ ਜੇਤੂ ਮਾਨਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਸੀ। ਆਓ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 16 ਦੀ ਜੇਤੂ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ।

ਕੌਣ ਹੈ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ?

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 16 ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਇਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਲਈ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਇਕਾ ਬਣਨਾ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਜੋਤਿਰਮਈ ਨਾਇਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਟਰਾਫੀ ਸਗੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 201,000 ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।

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