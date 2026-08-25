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99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 'ਜੁਦਾ' ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਜੁਦਾ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਜੁਦਾ'
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਜੁਦਾ' (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 11:48 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।

99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 'ਜੁਦਾ' ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਜੀ ਹਾਂ...ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਦਾ ਦੇਖਣ...ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਜ਼ਿੱਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼' ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾ ਹੈ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਭਿੰਦੀ ਤੋਲਵਾਲ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਗੋਲਡ ਬੁਆਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਜੁਦਾ' ਦੀ ਕਮਾਈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 95 ਲੱਖ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

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